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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. سقوط طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية

طائرة أمريكية
طائرة أمريكية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية وعلى متنها 8 أشخاص.

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تتحطم فيها طائرة حربية أمريكية، ففي 12 نوفبر الحالي تحطمت طائرة حربية أمريكية في شرق البحر المتوسط بعد تعرضها لحادث خلال مناورة تدريبية، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية، في بيان، إن طائرة عسكرية أمريكية سقطت أثناء تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط مساء أول أمس الجمعة، موضحة أن سبب سقوط الطائرة "قيد التحقيق".

وذكر موقع "إير فورس تايمز" الأمريكي أن القيادة لم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن المكان المحدد في المنطقة الذي وقع فيه الحادث وإذا ما كان على البر أو في البحر.

كما أنه من غير الواضح طراز الطائرة وكم عدد من كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك إصابات أو قتلى في الحادث.

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