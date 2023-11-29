×
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بواسطة مصر.. الولايات المتحدة تعلن إرسال 54 ألف طن من المساعدات لغزة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل 54 ألف طن من المواد الطبية والمساعدات الغذائية إلى المركز اللوجستي الإنساني في مصر لتسليمها إلى قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، “لن نتوقف عن العمل حتى نعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن أمريكا طلبت من إسرائيل الحد من تهجير سكان جنوب قطاع غزة من منازلهم، كما فعلت في الشمال خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المسئول الأمريكي، إنه “من المهم جدًا أن يكون سير الحملة العسكرية، إذا انتقلت إلى الجنوب، مختلفًا.. لا يمكننا أن نقبل التهجير في الجنوب كما حدث في الشمال”.

إعلان مهم من بايدن بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

الولايات المتحدة المساعدات الغذائية قطاع غزة مصر غزة جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

موضوعات متعلقة

روسيا: الولايات المتحدة توقفت عن القتال ضد داعش والقاعدة ودعمت المليشيات بسوريا

الفيدرالي الأمريكي يحذر من كارثة تهدد اقتصاد الولايات المتحدة

سفيرة الولايات المتحدة بالإمارات: 128 مليار دولار صفقات أمريكية بمعرض دبي للطيران

أول تعليق من الولايات المتحدة على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

ترشيحاتنا

دون إصابات.. الاحتلال يقتحم جنين ويشتبك مع فلسطينيين

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023: احترس من مشاكل العمل

بعد الإفراج عنهم.. الاحتلال يرسل الرهائن المحررين إلى المستشفيات للفحص

يوفنتوس ولا روما.. هل يكون كونتي بديلا لمورينيو أم أليجري؟

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

أخبار الحوادث.. تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بالخارج.. وبدء الصمت للمصريين بالخارج.. القصة الكاملة لضبط فنان "بطن الحوت"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية..  لجين عمران تخطف الأنظار في أبو ظبي

بملابس جيم.. ميريان نور الدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني  

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ