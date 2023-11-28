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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مهم من بايدن بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي ،جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، “لن نتوقف عن العمل حتى نعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن أمريكا طلبت من إسرائيل الحد من تهجير سكان جنوب قطاع غزة من منازلهم، كما فعلت في الشمال خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

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وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المسئول الأمريكي، إنه “من المهم جدًا أن يكون سير الحملة العسكرية، إذا انتقلت إلى الجنوب، مختلفًا.. لا يمكننا أن نقبل التهجير في الجنوب كما حدث في الشمال”.

حماس الرهائن الولايات المتحدة بايدن الرئيس الأمريكي

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