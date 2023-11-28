رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش وأجهزة الاستخبارات فشلا في 7 أكتوبر

علق رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، مساء اليوم الثلاثاء، على الفشل الذريع الذي منيت به شعبة المخابرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل هجوم 7 أكتوبر من قبل حركة حماس.

وقال هاليفي خلال زيارة إلى القيادة الشمالية: "لقد فشل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك شعبة الاستخبارات، في أحداث أكتوبر".

وأضاف: ستكون هناك تحقيقات حاسمة لكن يجب علينا الآن التركيز على القتال. يعمل أفراد أجهزة الاستخبارات ليلا ونهارا لمرافقة الجنود في القتال في قطاع غزة، لتحذيرهم وتحديد العدو لهم، كما أنهم يعملون في أهم المهام وهي الاستخبارات حول الأسرى".

وتابع: ليس صحيحا أن قادة الجيش الإسرائيلي مشغولون الآن بمناقشة المسؤولية عن أحدهما أو الآخر، فأنا أريدهم أن يعملوا معا في مواجهة المهام العديدة والمعقدة التي تنتظرهم".