ميا الوحش يختتم عروض السجادة الخضراء بمهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

يختتم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، اليوم السبت 31 أكتوبر، عروض برنامج السجادة الخضراء، من خلال عرض فيلم الرسوم المتحركة «ميا الوحش» (Monster Mia)، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان.

ويقدم الفيلم، وهو إنتاج نمساوي ألماني من إخراج فيرينا فيلس، مغامرة خيالية بطلتها «ميا»، فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، تنتقل إلى أكاديمية «روتوود» الغامضة، لتكتشف أن زملاءها في المدرسة ليسوا أطفالًا عاديين، بل وحوش حقيقية.

وتجد ميا نفسها أمام تحدٍ لإخفاء هويتها البشرية عن زملائها، قبل أن تتعقد الأحداث مع سعي مدير المدرسة «فان فلاد» إلى تحويل سكان المدينة إلى وحوش. وتقرر الفتاة، بمساعدة صديقيها الجديدين «بابريكا» و«أوسكار»، التصدي لمخططه، في رحلة تكتشف خلالها قيمة الاختلاف والشجاعة والصداقة.

وتبلغ مدة الفيلم 81 دقيقة، ويُعرض باللغة الإنجليزية مصحوبًا بترجمة عربية، وفقًا لبيانات الفيلم المنشورة على الموقع الرسمي للمهرجان.

يأتي عرض «ميا الوحش» ختامًا لبرنامج السجادة الخضراء، الذي ضم أيضًا الفيلم التايلاندي «جوهان» يوم 29 أكتوبر، والإيطالي «إلى الأبد معك» يوم 30 أكتوبر، في إطار برنامج يسلط الضوء على حكايات المغامرة والصداقة والانتماء.

وتشهد الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، المقامة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026، مشاركة 71 فيلمًا من 38 دولة ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب 8 أفلام خارج المسابقة.