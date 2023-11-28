خطر جديد يهدد بايدن.. نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام الكونجرس

وافق هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على المثول أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب، بموجب أمر استدعاء، وذلك وفقا لرسالة من محاميه موجهة إلى رئيس اللجنة جيمس كومر.

وجاء في رسالة المحامي التي نشرتها “بانش بول نيوز” الأمريكية: “سيمثل هانتر بايدن أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في جلسة عامة في 13 ديسمبر، أو في أي تاريخ في ديسمبر”.

يحق للمشرعين الأمريكيين استدعاء الشهود إلى جلسات الاستماع في الكونجرس؛ وقد يؤدي عدم الحضور في مثل هذا الاستدعاء إلى عواقب قانونية ويعتبر عدم احترام للسلطة.

وفي وقت سابق من نوفمبر، طلبت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي استدعاء نجل وشقيق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للإدلاء بشهادته.

وتجري اللجنة المختصة تحقيقا يهدف إلى إثبات تورط الزعيم الأمريكي في العمليات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم تداولوا اسمه في جميع أنحاء العالم.

ووقع رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، على أمر الاستدعاء لهانتر بايدن.