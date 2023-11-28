عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجحت في اختبار القوة العقلية.. منشور غامض من ترامب ينتقد تصرفات بايدن

Brian Snyder/Reuters
Brian Snyder/Reuters

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منشور على تطبيق تروث سوشيال، منشور تحدث فيه عن تصرفاته الأخيرة وأعرب عن رأيه بشأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

ووفقا لموقع “ديلي بيست"، في منشوره زعم ترامب بسخرية أنه يخلط بين أسماء باراك أوباما وجو بايدن، بهدف إشارة إلى أن أوباما هو الشخص الذي يتحكم الآن بدلاً من بايدن.

وقد انتقد ترامب في المنشور حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، منافسه المحتمل في ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024. 

txt

أبو سليم يسعى لنقل مباراة العودة أمام الزمالك إلى ليبيا

txt

ميدو: الأهلي فوجئ بأداء ميدياما بدوري الأبطال.. والزمالك فك عقدة البدايات بالكونفدرالية

واتهم ترامب دي سانتيس بالتعاون مع وسائل الإعلام اليسارية الديمقراطية في نشر أخبار كاذبة وإيهام الناس بأنه معتقل عقليًا.

وتفاخر ترامب بأنه نجح في اختبار الوعي الذهني خلال الفحص الطبي الأخير، ثم هاجم بايدن، الذي واجه أيضًا انتقادات على نطاق واسع بسبب تصرفاته غير المتناسقة، وطالب بإجراء اختبار الوعي لبايدن لتحديد الأسباب التي تجعله يدعم الحدود المفتوحة وعدم استقلالية الطاقة والجيش والتضخم العالي وعدم وجود هوية ناخب ومشاركة الرجال في الرياضة النسائية والسيارات والشاحنات الكهربائية فقط ووزارتي العدل والمخابرات المسلحة المسلحة، وغيرها من الأمور الغريبة.

وقد تعرض بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، لانتقادات من خصومه السياسيين بسبب سنه قبل انتخابه.

 وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة الصحافة المرتبطة بمركز NORC للشؤون العامة والبحوث أن ثلاثة أرباع البالغين في الولايات المتحدة يرون أن بايدن كبير في السن جدًا لولاية ثانية.

ووفقًا لتقرير من "ذا هيل"، يتفوق ترامب حاليًا على بايدن في استطلاعات الرأي بعد أن كانا يتقاربان سابقًا.

أخبار كاذبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

ترشيحاتنا

الاحتلال فوق الحساب.. كيف صدمت الحرب على غزة الشعوب في اعتباطية حقوق الإنسان

جمعت 3.2 مليار دولار.. قفزة في شركات التكنولوجيا المالية بمصر وهذه حكايتها

أمريكا ترسل 3 طائرات إلى مصر محملة بمساعدات لقطاع غزة

يواجهون أحلك الفصول في تاريخهم.. جوتيريش ينتفض مجددًا من أجل الفلسطينيين

أحمد عيسى: 13 مليون دولار تكلفة مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT

الفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصري والقطري وندعو لوقف الحرب الوحشية على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

فيديو

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ