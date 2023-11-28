نجحت في اختبار القوة العقلية.. منشور غامض من ترامب ينتقد تصرفات بايدن

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منشور على تطبيق تروث سوشيال، منشور تحدث فيه عن تصرفاته الأخيرة وأعرب عن رأيه بشأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

ووفقا لموقع “ديلي بيست"، في منشوره زعم ترامب بسخرية أنه يخلط بين أسماء باراك أوباما وجو بايدن، بهدف إشارة إلى أن أوباما هو الشخص الذي يتحكم الآن بدلاً من بايدن.

وقد انتقد ترامب في المنشور حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، منافسه المحتمل في ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024.

واتهم ترامب دي سانتيس بالتعاون مع وسائل الإعلام اليسارية الديمقراطية في نشر أخبار كاذبة وإيهام الناس بأنه معتقل عقليًا.

وتفاخر ترامب بأنه نجح في اختبار الوعي الذهني خلال الفحص الطبي الأخير، ثم هاجم بايدن، الذي واجه أيضًا انتقادات على نطاق واسع بسبب تصرفاته غير المتناسقة، وطالب بإجراء اختبار الوعي لبايدن لتحديد الأسباب التي تجعله يدعم الحدود المفتوحة وعدم استقلالية الطاقة والجيش والتضخم العالي وعدم وجود هوية ناخب ومشاركة الرجال في الرياضة النسائية والسيارات والشاحنات الكهربائية فقط ووزارتي العدل والمخابرات المسلحة المسلحة، وغيرها من الأمور الغريبة.

وقد تعرض بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، لانتقادات من خصومه السياسيين بسبب سنه قبل انتخابه.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة الصحافة المرتبطة بمركز NORC للشؤون العامة والبحوث أن ثلاثة أرباع البالغين في الولايات المتحدة يرون أن بايدن كبير في السن جدًا لولاية ثانية.

ووفقًا لتقرير من "ذا هيل"، يتفوق ترامب حاليًا على بايدن في استطلاعات الرأي بعد أن كانا يتقاربان سابقًا.