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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو سليم يسعى لنقل مباراة العودة أمام الزمالك إلى ليبيا

الزمالك وابو سليم
الزمالك وابو سليم

قال فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي أن فريقه سيحاول نقل مباراة العودة أمام الزمالك إلى الأراضى الليبية مرة أخرى.

وأوضخ الحراري خلال مداخلته مع الإعلامي طارق يحيى في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك أنه لا صحة لوجود اتصالات بشأن إمكانية نقل المباراة إلى مصر كما أشيع والمباراة إلى الآن ستقام في الجزائر.

وعن اللاعب الذي أعجبه في الزمالك قال الحراري أن أحمد مصطفى زيزو لاعب رائع و هو أكثر من لفت نظره، مؤكدا أن فريقه سيحاول الظهور بشكل مختلف في مباراة العودة .


وفاز الزمالك على أبوسليم الليبي بهدف نظيف في افتتاح مباريات دوري المجموعات من الكونفدرالية في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء أمس الأحد.

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