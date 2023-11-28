عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الولايات المتحدة توقفت عن القتال ضد داعش والقاعدة ودعمت المليشيات بسوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها توقفت فعليا عن محاربة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في سوريا.

وأوضح نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا: “لا تزال التدخلات الإقليمية للغرب، التي تتم بحجة الحرب المزعومة ضد الإرهاب في سوريا، تلعب دورًا مزعزعًا للاستقرار، وهذا هو الشعار الذي استخدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها لتبرير وجودهم في سوريا منذ عام 2014.

وأضاف: "لقد تخلوا فعليًا عن قتالهم ضد تنظيمي داعش والقاعدة، ولجأوا منذ فترة طويلة إلى استخدام المسلحين، الذين غذوهم بأنفسهم لمصلحتهم الخاصة، بما في ذلك القتال ضد القوات الحكومية السورية".

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تبييض الإرهابيين - المدرجين في قائمة الإرهاب لدي مجلس الأمن الدولي نفسه - من هيئة تحرير الشام، الذين يسيطرون على محافظة إدلب، ويدينون دمشق وحلفاءها لمقاتلتهم".

السفير الفلسطيني لدى روسيا: المحادثات مع إسرائيل ضرورية

روسيا الولايات المتحدة سوريا فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة داعش الإرهاب الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

موضوعات متعلقة

سوريا.. قرار هام من الرئيس بشار الأسد يخص وزارة النقل

زلزال بقوة 3 درجات يضرب سوريا

طالب لجوء يكشف كواليس تعذيبه 5 سنوات في سجون سوريا

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي

سوريا.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في ريف درعا

ترشيحاتنا

دون إصابات.. الاحتلال يقتحم جنين ويشتبك مع فلسطينيين

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023: احترس من مشاكل العمل

بعد الإفراج عنهم.. الاحتلال يرسل الرهائن المحررين إلى المستشفيات للفحص

يوفنتوس ولا روما.. هل يكون كونتي بديلا لمورينيو أم أليجري؟

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

أخبار الحوادث.. تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بالخارج.. وبدء الصمت للمصريين بالخارج.. القصة الكاملة لضبط فنان "بطن الحوت"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية..  لجين عمران تخطف الأنظار في أبو ظبي

بملابس جيم.. ميريان نور الدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني  

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ