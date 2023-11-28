روسيا: الولايات المتحدة توقفت عن القتال ضد داعش والقاعدة ودعمت المليشيات بسوريا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها توقفت فعليا عن محاربة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في سوريا.

وأوضح نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا: “لا تزال التدخلات الإقليمية للغرب، التي تتم بحجة الحرب المزعومة ضد الإرهاب في سوريا، تلعب دورًا مزعزعًا للاستقرار، وهذا هو الشعار الذي استخدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها لتبرير وجودهم في سوريا منذ عام 2014.

وأضاف: "لقد تخلوا فعليًا عن قتالهم ضد تنظيمي داعش والقاعدة، ولجأوا منذ فترة طويلة إلى استخدام المسلحين، الذين غذوهم بأنفسهم لمصلحتهم الخاصة، بما في ذلك القتال ضد القوات الحكومية السورية".

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تبييض الإرهابيين - المدرجين في قائمة الإرهاب لدي مجلس الأمن الدولي نفسه - من هيئة تحرير الشام، الذين يسيطرون على محافظة إدلب، ويدينون دمشق وحلفاءها لمقاتلتهم".