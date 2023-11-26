سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الاحد، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي، مشيرة إلي أنه تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام سورية، بدوي أصوات انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بسماع دوي انفجاران على الأقل على مواقع في العاصمة دمشق، مشيرا إلي أن المواقع المستهدفة في دمشق تنتشر فيها ميليشيات إيرانية.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عددا من عناصر الجيش السوري اصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية في بلدة محجة بريف درعا الشمالي.