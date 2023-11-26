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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. انفجارات عنيفة تهز دمشق

سوريا
سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بدوي أصوات انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بسماع دوي انفجاران على الأقل على مواقع في العاصمة دمشق، مشيرا إلي أن المواقع المستهدفة في دمشق تنتشر فيها ميليشيات إيرانية.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عددا من عناصر الجيش السوري اصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية في بلدة محجة بريف درعا الشمالي.

وأشار المرصد السوري الي ان حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير بلغت، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 461 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 364 شخصا.

وكانت القوات السورية تعرضت لهجوم شرق تدمر نفذه ارهابيو داعش بحسب ماذكرت صحيفة ليبانون نيوز.

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