سوريا.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في ريف درعا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عددا من عناصر الجيش السوري اصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية في بلدة محجة بريف درعا الشمالي.

وأشار المرصد السوري الي ان حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير بلغت، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 461 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 364 شخصا.

كانت القوات السورية تعرضت لهجوم شرق تدمر نفذه ارهابيو داعش بحسب ماذكرت صحيفة ليبانون نيوز.

وكان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، قد كشف أن ارهابيين يخططون للقيام بعمليات تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية ومنشآت الوقود والطاقة.

وقال كوليت: بحسب المعلومات الواردة إلى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، تخطط مجموعات تخريبية من مقاتلي الجماعات المسلحة المتطرفة، المدربة في منطقة التنف، لتنفيذ أعمال تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية المتمركزة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف أن قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.