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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الفلسطيني لدى روسيا: المحادثات مع إسرائيل ضرورية

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني لدي روسيا

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات مع إسرائيل ليست ممكنة فحسب، بل ضرورية للغاية، ويجب على المجتمع الدولي دفع إسرائيل في هذا الاتجاه.

وأضاف نوفل في تصريحات لوكالة تاس: "أعتقد أنه إذا قرر المجتمع الدولي، إذا قام الأوروبيون والأمريكيون بالضغط على إسرائيل، فإن المحادثات ستكون ممكنة بالطبع. ليست ممكنة فحسب، بل ضرورية".

وعلى جانب آخر، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية  تعارض أي مساع في مجلس الأمن الدولي قد تدين ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، وتصمم على إدانة "حماس" فقط.

وقال بوليانسكي في تصريحات نقلتها روسيا اليوم، "إن الولايات المتحدة لا تريد أن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء يمكن أن يعرض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر".

وأشار المسئول الروسي إلى أن الولايات المتحدة لا تريد سماع أي دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن هذا ما يعول عليه المجتمع الدولي.

وقال: "لا يريدون أي إدانة لإسرائيل في أي قرار... يريدون فقط إدانة "حماس".

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