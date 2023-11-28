شكل جديد من العلاقات.. روسيا تعلن عقد مؤتمرات سنوية منتظمة مع أفريقيا

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تتوقع عقد مؤتمرات وزارية مع الدول الأفريقية كل عام بين القمم الروسية الإفريقية.

وأضاف بوجدانوف في منتدى قراءات بريماكوف: "تم إنشاء شكل جديد للحوار كجزء من الجهود المبذولة للوصول إلى تفاهمات أكثر وتنفيذ مجموعة واسعة من المهام وتبسيط اتصالاتنا مع أفريقيا.

وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمرات وزارية بين روسيا وأفريقيا، وستعقد على أساس منتظم وبشكل سنوي في الفترة الفاصلة بين القمم التي تم الاتفاق علي على عقدها خلال ثلاث سنوات.

ووفقا لبوجدانوف، فإن هذا الشكل سيكون "الأداة الأكثر أهمية لتسهيل الانتقال من الخطط المعلنة إلى تحقيق نتائج حقيقية"، مضيفا: "هنا تعتبر خطط العمل العملية التي تم تبنيها بعد القمة الأولى والآن - بعد القمة الثانية - حاسمة".

وعقدت القمة الروسية الإفريقية الثانية في مركز إكسبوفوروم للمؤتمرات في سانت بطرسبرج يومي 27 و28 يوليو، مع انعقاد المنتدى الاقتصادي والإنساني للقمة بالتزامن، وعلى غرار القمة الروسية الإفريقية الأولى التي عقدت في عام 2019، عُقد حدث هذا العام تحت شعار: "من أجل السلام والأمن والتنمية".