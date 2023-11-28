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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على قرار فنلندا إغلاق الحدود

روسيا وفنلندا
روسيا وفنلندا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم الثلاثاء، إن قرار فنلندا بإغلاق الحدود مع روسيا يضر بالمواطنين الفنلنديين.

قال جروشكو، في تصريحات صحفية، "لقد أغلقوا الحدود، كيف يمكننا الرد؟ المواطنون الفنلنديون سيعانون”.

وأضاف: “يمكننا التعليق على بعض القرارات العقلانية.. ثم يمكننا البحث عن نوع من المنطق، وفي بعض الأحيان تكون القرارات ببساطة غير عقلانية. مع هذا السؤال، اتصل بزملائنا الفنلنديين - لماذا قرروا إغلاق الحدود”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، إن السلطات الفنلندية ستغلق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا أمام طالبي اللجوء حتى 13 ديسمبر.

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وحسب هيئة الإذاعة الفنلندية، قال أوربو، في مؤتمر صحفي، إن "روسيا تسببت في هذا الوضع ويمكنها وضع حد له".

وقالت السلطات إن آخر نقطة تفتيش على الحدود مع روسيا، "رايا-جوزيبي"، ستُغلق يوم الخميس 30 نوفمبر.

فنلندا روسيا

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