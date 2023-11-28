إيهود باراك: حماس لن تنهار والدعم الدولي لإسرائيل ينفد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس، بعيدة عن الانهيار في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تحتفظ بقدراتها في الشمال.

وأضاف "باراك" أنه "بعد حوالي شهرين من الحرب تقترب إسرائيل من مفترق طرق حاسم، لقد حققت القوات الإسرائيلية مكاسب كبيرة شمال قطاع غزة، لكن حماس بعيدة كل البعد عن الانهيار في جنوب غزة، وتحتفظ بقدراتها في الشمال أيضا"، بحسب مقال له نشرته صحيفة "ها آرتس" الإسرائيلية.

باراك يدعو لتفكيك قدرات حماس العسكرية

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى أنه: "إذا كنا راغبين بالبقاء في بيئتنا القاسية فإن إكمال مهمة تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية أمر بالغ الأهمية، حتى في مواجهة الضغوط الخارجية، فإن الأمر سيتطلب أشهراً وربما أكثر لتحقيق ذلك".

وحذر باراك من أن الدعم الدولي للحرب "ينفد بسرعة، وقد تتفاقم التوترات المتراكمة خلف الأبواب المغلقة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة"، منوها بأنه "تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية مزامنة هذه الساعات والحصول على الوقت اللازم، لكنه فشل في هذه المهمة، ونحن إذن أمام مفترق طرق حاسم".

وأضاف: "يتجاهل نتنياهو حقيقة أن علاقة الثقة مع البيت الأبيض أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل لتحقيق أهدافها".