أمريكا تتدخل لمنع إسرائيل من تهجير سكان جنوب غزة

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن أمريكا طلبت من إسرائيل الحد من تهجير سكان جنوب قطاع غزة من منازلهم، كما فعلت في الشمال خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المسئول الأمريكي، إنه “من المهم جدًا أن يكون سير الحملة العسكرية، إذا انتقلت إلى الجنوب، مختلفًا.. لا يمكننا أن نقبل التهجير في الجنوب كما حدث في الشمال”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الجيش يستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس.

وأضاف هاليفي، ردا علي الانتقادات الموجهة لسلوك الجيش قبل 7 أكتوبر، أن “الجيش وشعبة الاستخبارات فشلا في السابع من أكتوبر ولكن يجب ألا ننشغل بذلك الآن”.

كان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اجتمع مع رؤساء المستوطنات الشمالية، وأكد لهم أن الجيش مستعد لأي سيناريو على طول الحدود اللبنانية.