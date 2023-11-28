عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بن جفير يدعو نتنياهو لإصدار أمر إلى جيش الاحتلال بسحق حركة حماس

المتطرف إيتمار بن
المتطرف إيتمار بن جفير

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، مساء اليوم الثلاثاء، على خرق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلي إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال.

ودعا بن جفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالعودة وسحق حماس بالقوة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال بن جفير: “حماس حاولت قبل قليل اغتيال جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة”.

وأضاف: إنني أدعو رئيس الوزراء إلى عدم "احتواء" تفجير العبوات الناسفة المستخدمة ضد جنودنا، وأن يأمر جيش الدفاع الإسرائيلي بالعودة وسحق حماس بالقوة".

وتابع: يجب ألا ننتظر حتى يُقتل مقاتلونا.. يجب علينا مرة أخرى التصرف وفق هدف الحرب: التدمير الكامل لحماس".

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير خرق اتفاق الهدنة جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري| والقنوات الناقلة

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

ترشيحاتنا

ياو أنور.. الإسماعيلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول بالدوري

إعلان مهم من بايدن بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

خطر جديد يهدد بايدن.. نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام الكونجرس

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش وأجهزة الاستخبارات فشلا في 7 أكتوبر

فضيحة في «الكومباوند» تنتهي بجريمة قتل مشرف الأمن


ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها

طريقة عمل البليلة بمذاق مختلف ولذيذ

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ