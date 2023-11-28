بن جفير يدعو نتنياهو لإصدار أمر إلى جيش الاحتلال بسحق حركة حماس

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، مساء اليوم الثلاثاء، على خرق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلي إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال.

ودعا بن جفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالعودة وسحق حماس بالقوة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال بن جفير: “حماس حاولت قبل قليل اغتيال جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة”.

وأضاف: إنني أدعو رئيس الوزراء إلى عدم "احتواء" تفجير العبوات الناسفة المستخدمة ضد جنودنا، وأن يأمر جيش الدفاع الإسرائيلي بالعودة وسحق حماس بالقوة".

وتابع: يجب ألا ننتظر حتى يُقتل مقاتلونا.. يجب علينا مرة أخرى التصرف وفق هدف الحرب: التدمير الكامل لحماس".