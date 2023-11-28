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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية القطرية: نسعى للوصول إلى هدنة دائمة في قطاع غزة

قطر علم
قطر علم


أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري على سعي بلاده لضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا : ندعم الضغط من أجل إدخال المساعدات إلى شمال غزة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أيضا : لدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 أسيراً في غزة خلال يومين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا : هدفنا الوصول إلى هدنة دائمة في قطاع غزة و نريد ضمان استمرار المساعدات إلى غزة عبر خط مفتوح لا يتوقف.

وكان  المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري  أعلن تمديد ‎الهدنة الإنسانية في قطاع ‎غزة يومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يحسب وكالة الأنباء القطرية؛ أن إجمالي من تم الإفراج عنهم في الأيام الأربعة الماضية من السجون الإسرائيلية 150 فلسطينيا، مقابل 69 محتجزا في ‎غزة

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية الي العمل على تعزيز دور ‎الوساطة القطرية في الوصول إلى ‎هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار، وضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع ‎غزة

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