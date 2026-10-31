أسعار الذهب اليوم السبت 31 أكتوبر.. تراجع عيار 21 بعد هبوط الأوقية عالميًا

شهد سعر أشهر أعيرة الذهب تراجعاً في منتصف تعاملات مساء اليوم، السبت 31 - 10 - 2026، على مستوى محلات الصاغة.

عيار 21 يتراجع

فقد سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شهرة ما يقرب من 70 جنيها في المتوسط.

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

سعر عيار 21 الآن

وصل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى نحو 6170 جنيها للشراء و6125 جنيها للبيع.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7051 جنيها للشراء و7 آلاف جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 إلى نحو 6463 جنيها للشراء و6416 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6170 جنيها للشراء و6125 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5288 جنيها للشراء و5250 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4113 جنيها للشراء و4084 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49.36 ألف جنيه للشراء و49 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى 3876 دولارا للشراء و3875 دولارا للبيع.