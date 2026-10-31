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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 31 أكتوبر.. تراجع عيار 21 بعد هبوط الأوقية عالميًا

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أشهر أعيرة الذهب تراجعاً في منتصف تعاملات مساء اليوم، السبت 31 - 10 - 2026، على مستوى محلات الصاغة.

 

عيار 21 يتراجع

فقد سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شهرة ما يقرب من 70 جنيها في المتوسط.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21 الآن

وصل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى نحو 6170 جنيها للشراء و6125 جنيها للبيع.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7051 جنيها للشراء و7 آلاف جنيه للبيع.

 

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 إلى نحو 6463 جنيها للشراء و6416 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6170 جنيها للشراء و6125 جنيها للبيع.

 

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5288 جنيها للشراء و5250 جنيها للبيع.

 

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4113 جنيها للشراء و4084 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49.36 ألف جنيه للشراء و49 ألف جنيه للبيع.

 

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى 3876 دولارا للشراء و3875 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر الذهب في الصاغة

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