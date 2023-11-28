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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: إصابة عدد من جنودنا جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة شمال غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين جراء تفجير ثلاث عبوات ناسفة في حادثتين منفصلتين شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: في الساعة الأخيرة، انفجرت ثلاث عبوات ناسفة في حادثتين مختلفتين شمال قطاع غزة بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي، خلافاً لاتفاقات وقف إطلاق النار".

وأضاف: في إحدى الحالات تم إطلاق نار باتجاه القوة أيضا، وأصيب عدد من المقاتلين بجروح طفيفة، ورد المقاتلون بإطلاق النار على مصادر النيران".

وتابع: في كلتا الحالتين، بقيت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي داخل خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها".

وفي وقت سابق، ذكرت  كتائب عزالدين القسام أنه نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة حدث احتكاك ميداني شمال غزة وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق، وفق ما نقلته منصات إعلامية.

وقالت كتائب القسام إنها ملتزمة بالهدنة ما التزم بها العدو الصهيوني الذي شن حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين تفجير ثلاث عبوات ناسفة شمال قطاع غزة وقف إطلاق النار

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