الأمم المتحدة تدعو للإفراج الفوري عن الأسرى وإطالة أمد وقف إطلاق النار بغزة

رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، بوقف إطلاق النار المؤقت في غزة والذي سمح بإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسري من الجانبين.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسري ووقف إطلاق نار طويل الأمد".

وأضاف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أدين بقوة الضرر الذي لحق بمدارس أونروا التي تستضيف الآن أكثر من مليون نازح في غزة".

وعلى جانب آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تمديد الهدنة ليومين في غزة بارقة أمل إنسانية وسط ظلمة الحرب.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة :"آمل أن يكون من الممكن استخدام معابر أخرى إلى غزة لأنها ستسهل عملية توزيع المساعدات".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الاثنين، أنه تم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري علي “منصة “إكس”، “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.