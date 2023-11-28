عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو للإفراج الفوري عن الأسرى وإطالة أمد وقف إطلاق النار بغزة

رئيس الجمعية العامة
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، بوقف إطلاق النار المؤقت في غزة والذي سمح بإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسري من الجانبين.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسري ووقف إطلاق نار طويل الأمد".

وأضاف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أدين بقوة الضرر الذي لحق بمدارس أونروا التي تستضيف الآن أكثر من مليون نازح في غزة".

وعلى جانب آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تمديد الهدنة ليومين في غزة بارقة أمل إنسانية وسط ظلمة الحرب.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة :"آمل أن يكون من الممكن استخدام معابر أخرى إلى غزة لأنها ستسهل عملية توزيع المساعدات".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الاثنين، أنه تم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري علي “منصة “إكس”، “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

بيان عاجل من إسرائيل بشأن استئناف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة

الخارجية الأمريكية: نتمنى تمديد الهدنة لأكثر من يومين ودخول المساعدات إلى غزة

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة غزة دينيس فرانسيس وقف إطلاق النار المساعدات الانسانية الأسرى الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن استئناف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة

الخارجية الأمريكية: نتمنى تمديد الهدنة لأكثر من يومين ودخول المساعدات إلى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بالفشل.. ويتوعد حماس بعد الهدنة

طلب عاجل من كتائب القسام لوسطاء الهدنة

ترشيحاتنا

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤكد أهمية إغاثة المدنيين في قطاع غزة

المملكة العربية السعودية تفوز باستضافة "إكسبو 2030"

ريمونتادا وصدارة للدوري.. بيراميدز يقتنص فوزا هاما على حساب الدراويش

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

تنافس دبي والرياض وجوهانسبرج.. مصر تناطح الكبار على المراكز المالية بفضل هذا المشروع

الناتو يرحب بتمديد الهدنة الإنسانية ووقف القتال في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحلمي تكوني أم.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل 

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ