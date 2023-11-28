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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأمريكية: نتمنى تمديد الهدنة لأكثر من يومين ودخول المساعدات إلى غزة

غزة
غزة

أكد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، أن حركة حماس لا تسيطر على كل الرهائن، فهناك جماعات أخرى تسيطر على بعضهم، وبالتالي، يصعب التكهن بأي شيء.

 

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وقال سامويل وربيرج في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  أمريكا تأمل إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ترحب بتمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين".

 

وأضاف :".نريد أن نرى دخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ونتابع مستجدات الهدنة باستمرار، ونتمنى تجديد الهدنة لأكثر من يومين".

 

وتابع: «نناقش كل موضوعات الهدنة، ونرى أن نعمل ونحاول تمديد الهدنة في هذا الوقت وهناك محادثات حساسة جدا، وهناك أمريكيين رهائن في قطاع غزة وسنستمر في المناقشة مع كل الاطراف مثل إسرائيل ومصر وقطر، وليس لدينا أي تواصل مباشر مع حماس». 

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