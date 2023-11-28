كتائب القسام تعلن ردها على خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار شمال قطاع غزة

ذكرت كتائب عزالدين القسام أنه نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة حدث احتكاك ميداني شمال غزة وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق، وفق ما نقلته منصات إعلامية.

اردفت كتائب القسام بانها ملتزمة بالهدنة ما التزم بها العدو الصهيوني الذي شن حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



وذكرت القسام انها تدعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة.

من جابها، أبلغت إدارة بايدن الاحتلال أنه يجب عليه العمل على تجنب “المزيد من التهجير ” للمدنيين الفلسطينيين في جنوب غزة إذا جددت حملتها البرية التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس، حسبما قال مسؤولون أمريكيون، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

اعتبرت الصحف إن الإدارة الأمريكية التي تسعى إلى تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين على نطاق واسع أو النزوح الجماعي مثل ما حدث قبل التوقف المؤقت الحالي للقتال، أكدت للإسرائيليين أنه يجب عليهم العمل بدقة أكبر بكثير في جنوب غزة مما فعلوا في الشمال.

