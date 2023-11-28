مصادر تكشف عن ضغط أمريكي على الاحتلال بسبب حملة برية في جنوب غزة

أبلغت إدارة بايدن الاحتلال أنه يجب عليه العمل على تجنب “المزيد من التهجير ” للمدنيين الفلسطينيين في جنوب غزة إذا جددت حملتها البرية التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس، حسبما قال مسؤولون أمريكيون، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

اعتبرت الصحف أن الإدارة الأمريكية التي تسعى إلى تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين على نطاق واسع أو النزوح الجماعي مثل ما حدث قبل التوقف المؤقت الحالي للقتال، أكدت للإسرائيليين أنه يجب عليهم العمل بدقة أكبر بكثير في جنوب غزة مما فعلوا في الشمال.

وسط تصاعد الضغوط الدولية بشأن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، بدأ البيت الأبيض في ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل داعيا إياها إلى "التفكير بعناية" في طريقة الحملة المقبلة، وفقا لأحد المسؤولين.



وقال المسؤول إن الإسرائيليين كانوا منزعجين عندما أثار مسؤولو الإدارة هذه المخاوف.



أوضح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن قوات الدفاع الإسرائيلية ستستأنف العمليات العسكرية في نهاية المطاف بعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت الحالي الذي سمح بتبادل الرهائن الذين احتجزتهم حماس بالأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

واتفق الجانبان، الاثنين، على تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين ومواصلة تبادل الرهائن بالأسرى.