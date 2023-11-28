عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إسرائيل بشأن استئناف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة

بيني جانتس
بيني جانتس

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة، مشيرا إلي أن مجلس الحرب موحد وليس أمامه خيار آخر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “إسرائيل ملزمة بإكمال عودة الرهائن وإطلاق سراح جميع الرهائن.. النساء والأطفال أولا، وبعد ذلك الجميع دون استثناء”.

نتنياهو يكشف تفاصيل عملية إطلاق سراح الرهائن.. ويبعث برسالة مهمة لـ حماس

إيهود باراك: حماس لن تنهار والدعم الدولي لإسرائيل ينفد

وأضاف نتنياهو أن “على إسرائيل استكمال أهدافها في الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، والقضاء على حماس فوق الأرض وتحتها”، مشيرا إلي أن “غزة لن تعود إلى ما كانت عليه ولم تعد تشكل تهديدا لبلدنا”.

بيني جانتس مجلس الحرب الإسرائيلي إسرائيل نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري| والقنوات الناقلة

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

موضوعات متعلقة

نتنياهو يكشف تفاصيل عملية إطلاق سراح الرهائن.. ويبعث برسالة مهمة لـ حماس

تطور خطير.. موسكو تفضح خطط أمريكا لتنظيم انقلاب في روسيا

إعلان مهم من بايدن بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خطر جديد يهدد بايدن.. نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام الكونجرس

أمريكا تتدخل لمنع إسرائيل من تهجير سكان جنوب غزة

تسميم زوجة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن بدء المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب

نقص حاد في الجنود.. اعتراف صادم من مكتب زيلينسكي بشأن الحرب

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا علي قرار فنلندا إغلاق الحدود

الأمم المتحدة تدعو للإفراج الفوري عن الأسرى وإطالة أمد وقف إطلاق النار بغزة

«حتى لو هرب».. جنرال أمريكي يكشف مصير زيلينسكي

الهلال السعودي يسعى لفك الصدارة مع نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

إيهود باراك: حماس لن تنهار والدعم الدولي لإسرائيل ينفد

تحذير روسي من توسع الصراع مع الناتو إلى الأسلحة النووية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ