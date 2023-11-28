بيان عاجل من إسرائيل بشأن استئناف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة، مشيرا إلي أن مجلس الحرب موحد وليس أمامه خيار آخر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “إسرائيل ملزمة بإكمال عودة الرهائن وإطلاق سراح جميع الرهائن.. النساء والأطفال أولا، وبعد ذلك الجميع دون استثناء”.

وأضاف نتنياهو أن “على إسرائيل استكمال أهدافها في الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، والقضاء على حماس فوق الأرض وتحتها”، مشيرا إلي أن “غزة لن تعود إلى ما كانت عليه ولم تعد تشكل تهديدا لبلدنا”.