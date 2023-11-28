نتنياهو يكشف تفاصيل عملية إطلاق سراح الرهائن.. ويبعث برسالة مهمة لـ حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “إسرائيل ملزمة بإكمال عودة الرهائن وإطلاق سراح جميع الرهائن.. النساء والأطفال أولا، وبعد ذلك الجميع دون استثناء”.

وأضاف نتنياهو أن “على إسرائيل استكمال أهدافها في الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، والقضاء على حماس فوق الأرض وتحتها”، مشيرا إلي أن “غزة لن تعود إلى ما كانت عليه ولم تعد تشكل تهديدا لبلدنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، “لن نتوقف عن العمل حتى نعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم”.