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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحدد شرط إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا عام 2022، فلاديمير ميدينسكي، إن إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا أمر ممكن إذا تم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلي أن روسيا لم ترفض أبدًا المفاوضات.

وقال ميدنسكي للصحفيين ردا على سؤال حول الظروف التي يمكن بموجبها إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا: “اتفاق السلام أمر ممكن إذا تم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة”.

وأكد أن موسكو لم ترفض قط التفاوض مع كييف.

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وأضاف ميدنسكي: “قناعتي الشخصية العميقة هي أنني وأوكرانيا لدينا ماض تاريخي مشترك، ونحن شعب واحد، ولدينا مستقبل تاريخي مشترك لا مفر منه”.

أوكرانيا روسيا كييف اتفاق سلام

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