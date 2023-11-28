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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليون جندي بين قتيل ومفقود.. الكشف عن خسائر أوكرانيا الهائلة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تخفي خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية .

وأضاف سوسكين، على قناته على منصة يوتيوب: "هناك قاع جبل الجليد، لا نراه، لكنه موجود. خسائر أوكرانيا هائلة”، مشيرا إلى تقرير عن أكثر من مليون قتيل ومفقود من جنود القوات المسلحة الأوكرانية تم بثه على القناة التلفزيونية الأوكرانية "1 + 1".

وأوضح أن “كييف تخفي عن مواطنيها الوضع الحقيقي في القوات المسلحة الأوكرانية والعدد الهائل من القتلى.

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وأشار إلى أن حلفاء زيلينسكي في الغرب يدركون جيدا الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الجيش الأوكراني.

وأضاف: "هذا ببساطة لم تقله السلطات الرسمية في أوكرانيا، زيلينسكي وحكومته".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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