ارتفاع حصيلة المصابين جراء هجوم روسي على مدينة خاركيف إلى 20 شخصا بينهم أطفال

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة المصابين جراء هجوم شنته القوات الروسية الليلة الماضية على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا إلى 20 شخصا بينهم 8 أطفال.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف وحاكم المنطقة أوليج سينيهوبوف، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 20 شخصا حتى الساعة 05:50 (بحسب التوقيت المحلي للمنطقة) جراء الهجوم الذي استهدف حي سالتيفسكي في خاركيف، مضيفا أن طابقين من مبنى سكني قد دمرا جراء الهجوم.

وأكد حاكم خاركيف أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع الهجوم، كما لا تزال الجهود جارية للتعامل مع تداعيات الحادث.

وقد أفادت تقارير أولية بإصابة شخصين في حي سالتيفسكي جراء الهجوم.