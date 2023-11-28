انتهى الأمر.. الغرب يتحرك لإنهاء حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الغرب يصر على أن يبدأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طريق إنهاء الصراع مع روسيا من خلال المفاوضات.

وأضاف ماكجريجور، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” علي منصة “يوتيوب”: "وراء الكواليس، طُلب من زيلينسكي رسم مسار نحو نوع من تسوية الصراع من خلال المفاوضات.. وأعتقد أن هذه المهمة مستحيلة بالنسبة لزيلينسكي".

أوضح أنه “لا يزال الرئيس الأوكراني يعلن رغبته في الذهاب إلى النهاية المنتصرة، لأنه في بداية الصراع وعده الحلفاء الغربيون "بأي شيء وكل شيء".

وخلص ماكجريجور إلى القول: "في السر، الجميع في الناتو، وخاصة الأوروبيين، على الرغم من أنني أعتقد الآن أن المزيد من الكنديين والأمريكيين، يدركون، انظروا، لقد انتهى الأمر".