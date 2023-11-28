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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«حتى لو هرب».. جنرال أمريكي يكشف مصير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يفلت من العقاب بعد نهاية الصراع مع روسيا.

وأضاف ماكجريجور، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” علي منصة “يوتيوب”، “أعتقد أن زيلينسكي سيواجه مصير موسوليني.. هذا واضح”.

ولفت إلي أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يفلت من الانتقام، حتى لو قرر الهرب.

وقال ماكجريجور: “أعتقد أن العالم سيرى كم هو فاسد وكم هو شخص مثير للاشمئزاز حقا”.

وأمس، أرسل نائب البرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، الذي حرم من ولايته، بيانات إلى المدعي العام للبلاد، أندريه كوستين، ومدير مكتب التحقيقات الحكومي، أوليكسي سوخاشيف، ضد الرئيس فولوديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، متهما إياهما بتأخير عملية التفاوض عمدا.

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وكتب كيفا، عبر “تليجرام”، “كما وعدت، قدمت للمدعي العام لأوكرانيا ومدير مكتب التحقيقات الحكومي بيانات حول ارتكاب القيادة العسكرية والسياسية العليا في البلاد في شخص الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس مجلس الأمن القومي والدفاع أوليكسي دانيلوف، والقائد العام فاليري زالوجني، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف، ورئيس قسم مكافحة التجسس في جهاز الأمن الأوكراني أولكسندر بوكلاد، ونائب الشعب ديفيد أراخاميا، ورئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، ورئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك، جرائم جنائية”.

كما اتهم كيفا، في إشارة إلى مقابلة أراخاميا مع قناة 1+1 التلفزيونية، "أعضاء الوفد الأوكراني" بتعمد تأخير عملية التفاوض.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني البنتاجون روسيا

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