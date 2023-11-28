نقص حاد في الجنود.. اعتراف صادم من مكتب زيلينسكي بشأن الحرب

قال مساعد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، سيرجي ليشينكو، اليوم الثلاثاء، إن هناك نقص حاد في الأفراد العسكريين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ليشينكو في مقطع فيديو نُشر على قناة "تليجرام" التابعة لقناة "تي إس إن" الأوكرانية: "هناك نقص كبير في الأفراد العسكريين، ومن الضروري إجراء التناوب وزيادة الاحتياطيات".

وأضاف: “في الوقت نفسه أن متوسط ​​عمر الرجل العسكري في أوكرانيا هو 54 عامًا”، مشيرا إلي أنه “لا يمكن لعسكري في هذا العمر أن يشن هجومًا”.

ولفت إلي أنه “من الضروري بشكل خاص استبدال من هم في الشرق بمن هم في غرب البلاد وتشديد الاحتياطيات”.