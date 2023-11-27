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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل ورسمي ضد زيلينسكي في أوكرانيا بسبب جرائم جنائية

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أرسل نائب البرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، الذي حرم من ولايته، بيانات إلى المدعي العام للبلاد، أندريه كوستين، ومدير مكتب التحقيقات الحكومي، أوليكسي سوخاشيف، ضد الرئيس فولوديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، متهما إياهما بتأخير عملية التفاوض عمدا.

جرائم جنائية

وكتب كيفا، عبر “تليجرام”، “كما وعدت، قدمت للمدعي العام لأوكرانيا ومدير مكتب التحقيقات الحكومي بيانات حول ارتكاب القيادة العسكرية والسياسية العليا في البلاد في شخص الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس مجلس الأمن القومي والدفاع أوليكسي دانيلوف، والقائد العام فاليري زالوجني، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف، ورئيس قسم مكافحة التجسس في جهاز الأمن الأوكراني أولكسندر بوكلاد، ونائب الشعب ديفيد أراخاميا، ورئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، ورئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك، جرائم جنائية”.

كما اتهم كيفا، في إشارة إلى مقابلة أراخاميا مع قناة 1+1 التلفزيونية، "أعضاء الوفد الأوكراني" بتعمد تأخير عملية التفاوض.

وأضاف: “استنادًا إلى مقابلة مع ديفيد أراخاميا في 24 نوفمبر، فإن أعضاء الوفد الأوكراني، الذين يدركون تمامًا أفعالهم وسلطاتهم كممثلين للشعب الأوكراني، قاموا عمدا بتأخير عملية التفاوض ولم يحاولوا التوصل إلى اتفاقات لحل الوضع. والذي بدوره حرم الشعب الأوكراني من فرصة إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح وأدى إلى التدمير الكامل لاقتصاد البلاد”.

زيلينسكي أوكرانيا زالوجني

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