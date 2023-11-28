أمين عام "الناتو": ملتزمون بالأستمرار في دعم أوكرانيا ضد روسيا

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج أعضاء الحلف ، اليوم الثلاثاء، على 'الاستمرار في دعم أوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية.

وقال ستولتنبرج للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو في مقر الحلف في بروكسل أنه من الواجب ضمان تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها.

وقال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي علينا فقط أن نستمر في دعم أوكرانيا".

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي أصبح فيه مصير حزمة مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في طي النسيان بسبب معارضة بعض الجمهوريين في الكونجرس.

وأعرب مسؤولو الإدارة عن ثقتهم في تمرير الحزمة، قائلين إن أغلبية الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس ما زالوا يدعمون كييف.

كما أعرب ستولتنبرج عن تفاؤله.

ولفت ستولتنبرج إلى أنه واثق من أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم، ولأن القيام بذلك يصب في المصالح الأمنية للولايات المتحدة. وهو يتماشى أيضًا مع ما اتفقوا عليه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عند وصوله إلى بروكسل، إن وزراء الناتو سيؤكدون بقوة دعم أوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه مواجهة الحرب الروسية.

ويعقد الاجتماع وسط في أوكرانيا بسبب فشل الهجوم المضاد الكبير الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام ضد قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق تقدم ملموس.

وفي الوقت نفسه، واجه اقتراح منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتخصيص ما يصل إلى 20 مليار يورو (21.90 مليار دولار) على مدى أربع سنوات للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، مقاومة بين الدول الأعضاء في الكتلة، التي سيتعين عليها تقديم الأموال.

ومع ذلك، أشار ستولتنبرج إلى أن ألمانيا وهولندا العضوين في الاتحاد الأوروبي أعلنتا عن حزم بمليارات اليورو من الدعم العسكري الثنائي في الأسابيع الأخيرة.

وقال إن الحرب في أوكرانيا لها أهمية تتجاوز حدودها.

وقال أنه ستكون مأساة للأوكرانيين إذا فاز الرئيس بوتين، لكن الأمر سيكون خطيرا.