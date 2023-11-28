زيلينسكي يتواصل مع ولي العهد السعودي لبحث العلاقات وتنفيذ صيغة السلام في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي "التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الأوكرانية السعودية".

ووفقا لما نشره زيلينسكي، في منشور بحسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقا): " أجريت اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وكذلك سبل تعزيز العلاقات الأوكرانية السعودية وتنفيذ صيغة السلام في أوكرانيا".



وفي السعودية، قالت وكالة الأنباء الرسمية "واس" إن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من زيلينسكي "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسيا".

وأضافت: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".