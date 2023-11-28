عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يتواصل مع ولي العهد السعودي لبحث العلاقات وتنفيذ صيغة السلام في أوكرانيا

زيلينسكي وبن سلمان
زيلينسكي وبن سلمان

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي "التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الأوكرانية السعودية".

ووفقا لما نشره زيلينسكي، في منشور بحسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقا): " أجريت اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وكذلك سبل تعزيز العلاقات الأوكرانية السعودية وتنفيذ صيغة السلام في أوكرانيا".


وفي السعودية، قالت وكالة الأنباء الرسمية "واس" إن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من زيلينسكي "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسيا".

وأضافت: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

فلاديمير زيلينسكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

موضوعات متعلقة

إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الرابعة بموجب صفقة التبادل

بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان الأمن طويل الأمد للإسرائيليين والفلسطينيين

هجوم إلكتروني يشل خدمات الإسعاف والإطفاء والشرطة في إسرائيل

الاحتلال: الرهائن الـ11 المفرج عنهم غادروا منطقة الاستقبال في كرم سالم إلى المستشفى

قوات الاحتلال تقتحم مدينة "بيتونيا" غرب رام الله

إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص في محيط سجن عوفر

مكتب نتنياهو: الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية شرط إطلاق مزيد من الرهائن الإسرائيليين

مصرع شاب متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في بلدة بيتونيا

ترشيحاتنا

رياح قوية وأمطار غزيرة.. لبنان يتعرض لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة

وقف تراخيص السيارة .. الداخلية تحذر المتلاعبين فى اللوحات المعدنية

حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك.. دار الإفتاء تجيب

مفاجأة..الأهلي لن يتخلى عن ديانج في يناير واللاعب لا يملك عروضا

يرغب في الانتقال للأهلي.. مفاوضات أندية مصرية مع مهاجم ميدياما

بعد تعثر جيرونا.. ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ