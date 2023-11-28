عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن بدء المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لا تشعر بأي ضغط لبدء مفاوضات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأمس، نفت الإدارة الأمريكية ما نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، بشأن ضغوط من أمريكا وألمانيا على أوكرانيا لبدء مفاوضات السلام مع روسيا.

وقال جيمس أوبراين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، في مؤتمر صحفي خاص عبر الهاتف: ”كانت المقالة في صحيفة بيلد مثيرة للاهتمام... ومع ذلك، لا توجد ضغوط أمريكية... لقد قلنا دائمًا أنه سيتعين على أوكرانيا أن تقرر هذا الأمر”.

وأضاف: "نحن لا نقرر أي شيء بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

نقص حاد في الجنود.. اعتراف صادم من مكتب زيلينسكي بشأن الحرب

رسميا.. فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا

وفي وقت سابق، ادعت صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلاً عن بيانات "من الدوائر الحكومية"، أن أمريكا وألمانيا تحاولان إجبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على التفاوض مع روسيا.

وزير الخارجية الأوكراني مفاوضات السلام روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري| والقنوات الناقلة

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

موضوعات متعلقة

نقص حاد في الجنود.. اعتراف صادم من مكتب زيلينسكي بشأن الحرب

رسميا.. فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا

وفد تركي يصل إلى غزة لبحث إنشاء مستشفى ميداني

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بالفشل.. ويتوعد حماس بعد الهدنة

بوتين: الغرب يرغب في تقطيع أوصال روسيا ونهبها

بوتين: روسيا في طليعة إنشاء نظام عالمي أكثر عدالة

لم تخطر على بال إسرائيل.. خطوة ذكية وغير متوقعة نفذتها كتائب القسام

بعد إعلان أردوغان عنها.. رئيسي لن يقوم بزيارته لتركيا اليوم

ترشيحاتنا

ياو أنور.. الإسماعيلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول بالدوري

إعلان مهم من بايدن بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

خطر جديد يهدد بايدن.. نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام الكونجرس

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش وأجهزة الاستخبارات فشلا في 7 أكتوبر

فضيحة في «الكومباوند» تنتهي بجريمة قتل مشرف الأمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها

طريقة عمل البليلة بمذاق مختلف ولذيذ

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ