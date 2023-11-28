رسميا.. فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا

قال رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفنلندية ستغلق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا أمام طالبي اللجوء حتى 13 ديسمبر.

وحسب هيئة الإذاعة الفنلندية، قال أوربو، في مؤتمر صحفي، إن "روسيا تسببت في هذا الوضع ويمكنها وضع حد له".

وقالت السلطات إن آخر نقطة تفتيش على الحدود مع روسيا، "رايا-جوزيبي"، ستُغلق يوم الخميس 30 نوفمبر.

بدورها، قالت مفوضة المساواة في فنلندا، كريستينا ستينمان، إن قرار السلطات الفنلندية بإغلاق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا يهدد الوصول إلى إجراءات اللجوء.