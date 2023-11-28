بوتين: روسيا في طليعة إنشاء نظام عالمي أكثر عدالة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا اليوم في طليعة إنشاء نظام عالمي أكثر عدالة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بوتين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشعب الروسي العالمي، إن "ديكتاتورية إحدى قوى الهيمنة بدأت في الاضمحلال، ودخلت في حالة من الفوضى وبدأت تشكل خطورة على الآخرين”.

وأضاف بوتين: “بلدنا هو في طليعة إنشاء نظام عالمي أكثر عدلاً… بدون روسيا القوية ذات السيادة، فإن النظام العالمي المستقر مستحيل".

ومنذ قليل، قال بوتين، إن الغرب يرغب في تقطيع أوصال روسيا ونهبها.

وأضاف أن “تنوعنا ووحدتنا في الثقافات واللغات والمجموعات العرقية لا تتناسب ببساطة مع منطق العنصريين والمستعمرين الغربيين. في مخططهم القاسي المتمثل في تبديد الشخصية التام والانفصال والقمع والاستغلال”.

وتابع: “لذلك، أطلقوا مرة أخرى الدعاية القديمة، كما يقولون، روسيا هي سجن الأمم، والروس أنفسهم هم شعب العبيد.. لقد قالوا ذلك عدة مرات على مر القرون… في الواقع، إنهم بحاجة إلى تقطيع أوصال روسيا ونهبها”.