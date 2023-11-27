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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرمان من بوتين.. روسيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 18.5٪

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بنسبة 18.5٪ ليصل إلى 19242 روبل.

ووفقًا للقانون، فإنه “اعتبارًا من عام 2024 في روسيا، سيزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 18.5٪، وأيضًا اعتبارًا من عام 2025 لن تقل نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط ​​الراتب عن 48٪.. ويساعد إقرار القانون على توفير زيادات في الأجور لنحو 4.8 مليون عامل”.

وفي عام 2024، ستصل النفقات الإضافية لزيادة أجور موظفي القطاع العام إلى 19.7 مليار روبل لموظفي مؤسسات الدولة الفيدرالية و 126.4 مليار روبل لموظفي مؤسسات الدولة للكيانات المكونة للاتحاد الروسي والمؤسسات البلدية.

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