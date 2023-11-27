روسيا ترفض الدولار في تعاملاتها التجارية مع الهند| وتوجه رسالة لدول الخليج

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي للقضايا البيئية سيرجي ايفانوف، اليوم الأثنين، إن روسيا تفضل التجارة مع الهند وإيران والصين والدول العربية باستخدام العملات الوطنية، ولا تسمح بأي احتمال لدولرة جديدة للتجارة الخارجية الروسية.

وقال إيفانوف في منتدى قراءات بريماكوف الدولي: "على الرغم من كل المشاكل المتعلقة بـ الروبية الهندية، فإننا نفضل التجارة مع الهند بالروبية والروبل وليس بـ الدولار، وهذا يشير بالفعل إلى حقيقة أننا استبعدنا خيار الدولار في تجارتنا الثنائية".

وأشار المبعوث الرئاسي الروسي إلى أن الأمر نفسه ينطبق على إيران والصين، مضيفا: "آمل أن يكون هذا هو الحال مع شركائنا العرب في دول الخليج العربي، لديهم عملة صعبة، وعملة عادية، ويمكننا التجارة بـ الروبل وبعملات دول الخليج العربي".

ولفت إيفانوف إلى أن "هذا الاتجاه أصبح واضحا بالفعل، والسؤال الآن هو مدى سرعة تطوره".

وأكد إيفانوف على أن مومباي "العاصمة التجارية للهند" ستصبح أحد محاور ممر النقل بين الشمال والجنوب، مما يتيح زيادة إضافية في أحجام التجارة غير الدولارية.