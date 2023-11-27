مصرع 3 أشخاص في عاصفة ضربت شبه جزيرة القرم وساحل روسيا

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الاثنين، إن هناك عواصف عنيفة قتلت ثلاثة أشخاص على ساحل البحر الأسود الروسي والقرمي يوم الاثنين، مع إجلاء مئات الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية “تاس” أن شخصا واحدا قتل في مدينة سوتشي الساحلية، وآخر في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وشخص ثالث على متن سفينة في مضيق كيرتش، الذي يفصل القرم عن البر الرئيسي الروسي.

ويشهد البحر الأسود عواصف منذ يوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت أمواجا كبيرة تجتاح الواجهة البحرية في سوتشي، وتحمل السيارات. وفي بلدة يفباتوريا القرمية، غمرت المياه الشوارع.

وأعلن حكام القرم وسيفاستوبول، اللذين ضمتهما موسكو إلى أراضيها من أوكرانيا في عام 2014، حالة الطوارئ.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنها أجلت أكثر من 350 شخصا.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن سوء الأحوال الجوية ترك نحو 1.9 مليون شخص بدون كهرباء صباح يوم الاثنين في المناطق الروسية الجنوبية من داغستان وكراسنودار وروستوف، بالإضافة إلى القرم والمناطق الأوكرانية التي قالت روسيا بشكل أحادي الجانب إنها ضمتها العام الماضي.

وفي ميناء نوفوروسيسك الروسي، أعلنت كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم وشركة ترانسنفت الروسية لأنابيب النفط الحكومية وقف التحميل بسبب الأحوال الجوية.