استجابة لطلب بوتين.. توقعات بالإفراج عن رهينة روسي ضمن صفقة الأسرى اليوم

أفادت تقارير عبرية بأنه بناءً على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المتوقع أن تطلق حركة المقاومة الفلسطينية حماس سراح رهينة يحمل الجنسية الروسية، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع سلطات الاحتلال.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن موقع "العربية" قال إنه من المتوقع أن تفرج حماس اليوم عن رهينة يحمل الجنسية الروسية ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

يذكر أن حركة حماس سلمت يومي الجمعة والسبت، 26 أسيرًا إسرائيليًا يحمل بعضهم جنسية أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرًا فلسطينيًا.

كما أطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجاً في الاتفاق.

وحتى الآن، لم تفرج حماس عن أي رهينة يحمل الجنسية الأمريكية، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أفادت اليوم الأحد بأن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، إن حماس قدمت لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن حماس هذه المرة ستطلق سراح مجموعات من نفس البلد، وهناك توقعات بأن القائمة الجديدة ستشمل أيضًا الإفراج عن مواطنين أمريكيين.