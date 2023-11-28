عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: الغرب يرغب في تقطيع أوصال روسيا ونهبها

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يرغب في تقطيع أوصال روسيا ونهبها.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية: قال بوتين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشعب الروسي العالمي، إن “تنوعنا ووحدتنا في الثقافات واللغات والمجموعات العرقية لا تتناسب ببساطة مع منطق العنصريين والمستعمرين الغربيين. في مخططهم القاسي المتمثل في تبديد الشخصية التام والانفصال والقمع والاستغلال”.

وأضاف: “لذلك، أطلقوا مرة أخرى الدعاية القديمة، كما يقولون، روسيا هي سجن الأمم، والروس أنفسهم هم شعب العبيد.. لقد قالوا ذلك عدة مرات على مر القرون… في الواقع، إنهم بحاجة إلى تقطيع أوصال روسيا ونهبها”.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة “التايم” الأمريكية، بأن حلفاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حذروه من موقف أوكرانيا الخاسر.

أمين عام "الناتو": ملتزمون بالأستمرار في دعم أوكرانيا ضد روسيا

بسبب غزة.. هجوم حاد من روسيا على الغرب والرئيس الأمريكي

وأضافت المجلة أن " القادة الغربيون يحذرون زيلينسكي سرًا من أن الوقت ليس في صالحه… ومع ذلك، فإن المحاولات الغربية لإجباره على بدء المفاوضات مع بوتين لم تؤد إلى أي شيء حتى الآن".

وأوضحت أن “الوضع يتطور لصالح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث فشل الهجوم المضاد الواعد للقوات المسلحة الأوكرانية في المضي قدمًا.. ونتيجة لذلك، هناك مخاوف متزايدة في الغرب من أنهم يمولون مشروعاً فاشلا باهظ التكلفة”.

بوتين روسيا الرئيس الروسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

موضوعات متعلقة

لم تخطر على بال إسرائيل.. خطوة ذكية وغير متوقعة نفذتها كتائب القسام

بعد إعلان أردوغان عنها.. رئيسي لن يقوم بزيارته لتركيا اليوم

مثير للجدل.. الرئيس الأرجنتيني يزور ضريح حاخام متشدد في نيويورك

مع تصاعد القتال.. اليونيسف تحذر من كابوس مرعب للأطفال والأسر في السودان

أخطر بيئة أمنية في العالم.. كوريا الشمالية تبرر إطلاقها قمرا صناعيا للتجسس

بوابة للمنطقة الصناعية.. روسيا تكثف هجومها للسيطرة على أفدييفكا الأوكرانية

تطور غير مسبوق .. كوريا الشمالية تصل لـ البيت الأبيض والبنتاجون

بعد اتفاقية تجديد الهدنة.. بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات

ترشيحاتنا

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

خطر جديد يهدد بايدن.. نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام الكونجرس

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش وأجهزة الاستخبارات فشلا في 7 أكتوبر

فضيحة في «الكومباوند» تنتهي بجريمة قتل مشرف الأمن

تصريحاته غير مقبولة.. مدرب منتخب مصر السابق يوجه نصيحة لـ محمد عبدالمنعم

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها

طريقة عمل البليلة بمذاق مختلف ولذيذ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ