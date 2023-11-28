بوتين: الغرب يرغب في تقطيع أوصال روسيا ونهبها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يرغب في تقطيع أوصال روسيا ونهبها.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية: قال بوتين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشعب الروسي العالمي، إن “تنوعنا ووحدتنا في الثقافات واللغات والمجموعات العرقية لا تتناسب ببساطة مع منطق العنصريين والمستعمرين الغربيين. في مخططهم القاسي المتمثل في تبديد الشخصية التام والانفصال والقمع والاستغلال”.

وأضاف: “لذلك، أطلقوا مرة أخرى الدعاية القديمة، كما يقولون، روسيا هي سجن الأمم، والروس أنفسهم هم شعب العبيد.. لقد قالوا ذلك عدة مرات على مر القرون… في الواقع، إنهم بحاجة إلى تقطيع أوصال روسيا ونهبها”.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة “التايم” الأمريكية، بأن حلفاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حذروه من موقف أوكرانيا الخاسر.

وأضافت المجلة أن " القادة الغربيون يحذرون زيلينسكي سرًا من أن الوقت ليس في صالحه… ومع ذلك، فإن المحاولات الغربية لإجباره على بدء المفاوضات مع بوتين لم تؤد إلى أي شيء حتى الآن".

وأوضحت أن “الوضع يتطور لصالح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث فشل الهجوم المضاد الواعد للقوات المسلحة الأوكرانية في المضي قدمًا.. ونتيجة لذلك، هناك مخاوف متزايدة في الغرب من أنهم يمولون مشروعاً فاشلا باهظ التكلفة”.