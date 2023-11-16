عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب اليونان بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس بالضغط لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووصول المساعدات الإغاثية والطبية لكافة أنحاء القطاع، وإعادة إمدادات المياه والكهرباء والوقود.

 

وقال اشتية خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني اليوم الخميس في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن أي إغاثة تحتاج إلى وقف العدوان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

وأشار إلى ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة من أجل إدخال المساعدات الإغاثية وعدم حصرها بمعبر رفح.

 

وعبر رئيس الوزراء عن الرفض لكافة محاولات اقتطاع إسرائيل لأي أجزاء من قطاع غزة أو احتلاله، ومحاولات فصله عن الضفة الغربية لأنه جزء لا يتجزأ من مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

وقال اشتية: "إلى جانب عدوان الاحتلال على قطاع غزة، تشن إسرائيل حربا ممنهجة على الضفة الغربية من خلال الاقتحامات للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وتصعيد الاستيطان ومصادرة الأراضي، وعمليات القتل اليومي والاعتقال وتسليح المستعمرين، ووضع الحواجز لإعاقة حركة البضائع والأفراد".

 

كما طالب رئيس الوزراء بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة أموالنا المحتجزة لديها والتي هي حق لنا، ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

 

وشدد اشتية على أهمية العمل من أجل خلق مسار وأفق سياسي يرتكز على القرارات الأممية والشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس.

 

رئيس الوزراء الفلسطيني العدوان الإسرائيلي اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

زاهي حواس : أجمل الأشياء يراها زائرو رمسيس وذهب الفراعنة بـ سيدني

الجانب الفلسطيني تسلم 1999 طن مستلزمات طبية.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات

ذعر في أمريكا بسبب حماس.. تفاصيل

بنحبك يا أبو مكة.. استقبال أسطوري لـ صلاح في استاد القاهرة| شاهد

مجدي يعقوب يرفض الاحتفال بعيد ميلاده تضامنا مع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

رفقة أخيها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

رغم المعاناة.. صور توثق رحمة الفلسطينيين وتمسكهم بقططهم الأليفة وسط نيران القصف

فيديو

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ