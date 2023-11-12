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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة حربية أمريكية شرق البحر المتوسط

صدى البلد

تحطمت طائرة حربية أمريكية في شرق البحر المتوسط بعد تعرضها لحادث خلال مناورة تدريبية، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

 

قالت القيادة العسكرية الأمريكية، في بيان، إن طائرة عسكرية أمريكية سقطت أثناء تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط مساء أول أمس الجمعة، موضحة أن سبب سقوط الطائرة "قيد التحقيق".

 

وذكر موقع "إير فورس تايمز" الأمريكي أن القيادة لم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن المكان المحدد في المنطقة الذي وقع فيه الحادث وإذا ما كان على البر أو في البحر.

 

كما أنه من غير الواضح طراز الطائرة وكم عدد من كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك إصابات أو قتلى في الحادث.

 

قالت القيادة الأمريكية: تقديرنا للعائلات المتضررة، لن ننشر المزيد من المعلومات عن الأفراد الذين كانوا في الحادث في هذا الوقت.

 

وأضافت: يمكننا القول بشكل قاطع أن الطائرة كانت في طلعة تدريبية فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي. وفتح الجيش الأمريكي تحقيقا في سبب الحادث.

طائرة حربية أمريكية مناورة تدريبية القيادة العسكرية الأمريكية

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