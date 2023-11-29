صحف السعودية..المملكة تدفع بالطائرة الإغاثية الـ 23 لإغاثة الفلسطينيين وأمير الكويت يدخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

السعودية تدفع بالطائرة الإغاثية الـ 23 لإغاثة الفلسطينيين

أمير الكويت يدخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليابان

في خرق للهدنة... الزوارق الإسرائيلية تطلق النار على مناطق ساحلية بغزة.

اهتمت الصحف السعودية، اليوم الاربعاء، بعدة احداث عالمية و محلية.

قالت صحيفة عكاظ غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر.

الطائرة يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طنا.

يأتي ذلك في إطار دور السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وقالت صحيفة الرياض أن أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت، اليوم الأربعاء، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

وأضاف الديوان الأميري الكويتي في بيان له وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أن الحالة الصحية لـ الشيخ نواف الأحمد مستقرة ولله الحمد.

وعلى جانب آخر، هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

وأعرب أمير الكويت في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الذي يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية وبقدرتها على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك، وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع البلدان والشعوب والثقافات كافة.

وأكد أمير دولة الكويت أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية الشقيقة، سائلاً المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية وعلى متنها 8 أشخاص.

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تتحطم فيها طائرة حربية أمريكية، ففي 12 نوفبر الحالي تحطمت طائرة حربية أمريكية في شرق البحر المتوسط بعد تعرضها لحادث خلال مناورة تدريبية، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وافادت نفس الصحيفة أن قالت القيادة العسكرية الأمريكية، في بيان، إن طائرة عسكرية أمريكية سقطت أثناء تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط مساء أول أمس الجمعة، موضحة أن سبب سقوط الطائرة "قيد التحقيق".

وذكر موقع "إير فورس تايمز" الأمريكي أن القيادة لم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن المكان المحدد في المنطقة الذي وقع فيه الحادث وإذا ما كان على البر أو في البحر.

كما أنه من غير الواضح طراز الطائرة وكم عدد من كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك إصابات أو قتلى في الحادث.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلية أطلقت عددا من القذائف صوب ساحل خان يونس والشاطىء والشيخ رضوان، في خرق جديد للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

يأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين.

وقالت “وفا” إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب منازل الفلسطينيين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطىء والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحذية والمقابلة لسواحل القطاع ، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال، قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر، كما أصيب أيضا سبعة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية مجموعة من الفلسطينيين، اثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وخلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.