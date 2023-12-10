الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل مع تزايد عدد الضحايا وطول مدة الحرب

سلط مراسل سكاي نيوز البريطانية، أليستير بونكال، الضوء على الضغوط الدولية المتزايدة التي تواجه إسرائيل، وخاصة من الولايات المتحدة. وشدد بونكال على أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد مع تزايد عدد الضحايا وطول مدة الحرب.

وأوضح بونكال أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعتقد أن تحقيق أهدافه - تفكيك القدرة العسكرية لحماس بشكل كامل، وتحييد القيادة العليا، وتأمين إطلاق سراح الرهائن - يتطلب بضعة أشهر أخرى". "ومع ذلك، هناك تناقض، حيث يشير الأمريكيون إلى أن الأمر قد يستغرق أسابيع وليس أشهرا".

وعلى الرغم من تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق، والذي أكد فيه أن القرار النهائي بشأن موعد انتهاء الحرب يقع على عاتق إسرائيل، أكد بونكال أن هناك "الكثير من الضغوط الأمريكية وراء الكواليس" التي تحث إسرائيل على الإسراع بحل الصراع.

وشدد بلينكن، في معرض حديثه عن الوضع في وقت سابق اليوم، على ضرورة قيام إسرائيل بضمان سلامة المدنيين داخل غزة. ويأتي ذلك وسط تقارير من وزارة الصحة، تؤكد أن حوالي 18 ألف حالة وفاة وقعت في غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع الصراع في 7 أكتوبر.