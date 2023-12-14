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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصين ردا على دخول مقاتلاتها المجال الجوي لكوريا الجنوبية

الصين
الصين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الخميس، إن طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لم تنتهك المجال الجوي لـ كوريا الجنوبية، وإن رحلاتها في المنطقة تتوافق مع القانون الدولي.

وأوضحت نينج في مؤتمر صحفي: "على حد علمي، هذه رحلة عادية لطائرات عسكرية صينية فوق المياه الدولية، وليس هناك ما يثير الاعتراض عليها؛ إنها الرحلة تتوافق مع القانون الدولي".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة لجمهورية كوريا الجنوبية، أن طائرات حربية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، وبعد ذلك قامت سيول بإرسال طائراتها العسكرية. 

وبحسب البيانات الكورية الجنوبية، فقد شاركت طائرتان صينيتان وأربع طائرات روسية.

وأشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن "منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي" أنشأتها سيئول من جانب واحد ولا تنشئ أي التزامات قانونية على الدول الأخرى. 

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