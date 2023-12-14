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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: 617 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا حاليا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تعزز مواقعها على جميع الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا تقريبًا.

وأضاف "بوتين"، أن قوات النخبة الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية خلال محاولة للحصول على موطئ قدم على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو بمنطقة خيرسون، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأفاد في مؤتمره الصحفي السنوي بأن هناك 617 ألف جندي روسي يقاتلون حاليًا في مناطق القتال بأوكرانيا.

وكشف "بوتين"، أن القوات الروسية دمرت 747 دبابة أوكرانية وما يقرب من 2300 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع منذ أن شنت كييف هجومها المضاد في يونيو.

وأشار إلى أنه "منذ بدء ما يسمى الهجوم المضاد، دمرنا 747 دبابة - هذه بيانات الليلة الماضية - وما يقرب من 2300 مركبة مدرعة. وهذا هو كل ما يعنيه نزع السلاح".

وأوضح "بوتين"، أن الدول الغربية أرسلت نحو 400 دبابة إلى أوكرانيا، مضيفًا: "الغربيين" زودوا كييف بالعدد الذي وعدوا به من الدبابات.

ونوه الرئيس الروسي أيضًا إلى أنه تم الاتفاق على معايير معينة لنزع السلاح خلال المحادثات التي جرت في إسطنبول في أوائل عام 2022 بين موسكو وكييف، لكن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد ذلك "تم التخلص منها لاحقًا".

وشدد بوتين على ضرورة الإبقاء على آليات الأمم المتحدة، مثل حق النقض (الفيتو) للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

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